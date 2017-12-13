Игорь ЛАРИОНОВ: «Сделали ошибку с допингом – признайте»

Игорь Ларионов стал одним из первых хоккеистов, перебравшимся в НХЛ из СССР еще в конце 80-х. В отличие от мнгоих других спортсменов его поколения, Ларионов прекрасно адаптировался на Западе. Совмещает агентскую деятельность с ресторанным бизнесом (недавно открыл второй гриль-бар в Москве - Larionov Grill & Bar). Поэтому его взгляд на отлучение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 нестандартен в сравнении с мнением большинства российских журналистов и экспертов.

- Вы с головой ушли в бизнес?

- Вовсе нет. 99 процентов в моей жизни занимает хоккей. Вот я только прилетел из Праги с тренерской конференции, где выступал полтора часа. Еще играл в хоккей за легенд ЦСКА. Стараюсь везде успеть, использовать 24 часа в сутки.

Сразу же после завершения карьеры я задумался о том, что буду делать дальше. После 27 лет в профессиональном хоккее стоило сделать шаг в сторону. Перевести дыхание. Я хотел понять, что еще есть интересное в жизни. Бизнес – это одна из возможностей, чтобы себя реализовать.

- У вас на пиджаке – значок с олимпийскими кольцами. Почему?

- Это мне подарил президент ИИХФ Рене Фазель на Олимпиаде в Сочи. Я участвовал в трех зимних Играх. Знаю, что произошло на днях. Да, печально. Да, все в шоке. Но главное – уже хорошо, что мы получили возможность выступать на Играх. Пусть это будет нейтральный флаг. Тем не менее, многие ребята могут реализовать свою олимпийскую мечту.

- Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?

- Я не хочу политизировать. Тут тонкая тема. Вместо того, чтобы искать диалог и делать правильные выводы, играть по правилам, к сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку – надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры. А не стать инвалидами.

- Признайтесь, у вас в 80-х было такое, что в раздевалку ЦСКА или сборной СССР вам приносили таблетки, а вы их выбрасывали в унитаз?

- Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое.