Владимир ПУТИН: «Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале»

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале.



«Для нас очевидно, что скандал раздувается в преддверии внутрироссийского политического календаря. В то же время мы сами в этом виноваты, поскольку были выявлены реальные случаи нарушения антидопинговых правил. И в других странах они были выявлены, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. И у меня нет сомнений, что есть политическая подоплека в нашем случае», – сказал Путин.



Также президент РФ выразил обеспокоенность тем, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится под защитой ФБР.



«Он находится под контролем и защитой ФБР. Для нас это не плюс. Для нас это минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают, какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?», – добавил Путин.



Напомним, МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане только под олимпийским флагом.