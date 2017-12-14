Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир ПУТИН: «Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале»

Президент РФ признал, что нарушения антидопинговых правил были, но не забыл упомянуть и о политике

  • 14.12.2017 13:31
  • 1404 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Владимир ПУТИН: «Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале» / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия отчасти сама виновата в допинговом скандале.

«Для нас очевидно, что скандал раздувается в преддверии внутрироссийского политического календаря. В то же время мы сами в этом виноваты, поскольку были выявлены реальные случаи нарушения антидопинговых правил. И в других странах они были выявлены, но вокруг этих стран нет такого политизированного ажиотажа. И у меня нет сомнений, что есть политическая подоплека в нашем случае», – сказал Путин.

Также президент РФ выразил обеспокоенность тем, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится под защитой ФБР.

«Он находится под контролем и защитой ФБР. Для нас это не плюс. Для нас это минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают, какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?», – добавил Путин.

Напомним, МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 14.12.2017 13:36
    +18
    Тобто ти визнав, що ваше фсб дає препарати, щоб людина говорила що вам треба? На злодію і шапка горить
    Ссылка
    wado-1977
    online
    wado-1977, 14.12.2017 13:49
    +12
    вот крыса ботоксная,отчасти репоеды виноваты,что поймали нариков-а так в остальном политика!
    вот мерзость брехливая -бледная моль!
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 14:32
    +3
    От какой части? Даун, ты это вяличие и скрепы и придумал. Иначе о чем еще говорить? Что еще сделано за 17 лет? Что? А Ельцин виноват? Так он у власти только 8 лет был и не его в ней уж 18 лет скоро Да и при Ельцине это Х...ло разворовывало продовольствие в Питере, да мальчиков мацало в АП и ФСБ, при этом выполняя любой чих руководства.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 14.12.2017 14:46
    +1
    АПЕЛЬСИНКИ НАКОЛОТЫЕ СНОВА ДАЮТ !!!
    Ссылка
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 14.12.2017 14:54
    +1
    Прокололись путиноиды позорные, шкодили лошары страх потерявши и так по-децки были пойманы за шиворот и пинков в зад наполучали. Путен стопудово перед тем как со стерхами "летать", баттерфляем плавать (отталкиваясь ногами от дна речного и выпрыгивая на весь корпус из воды), торс оголять перед кино/фотокамерами на конях и под конями, точно бокалами принимал сам порции мельдония шоб выглядеть стройнее. Это ему не пупки у мальчиков целовать.
    Ссылка
    Максим Довгаль
    online
      Максим Довгаль, 14.12.2017 15:00
    +1
    пастух речь толкнул
    стадо боярышником умывается...
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 14.12.2017 15:01
    0
    Максим Довгаль, 14.12.2017 15:00
    пастух речь толкнул
    стадо боярышником умывается...
    Какой боярышник. Моча. Натур продукт
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.