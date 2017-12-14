300 действующих атлетов из России подозреваются в употреблении допинга

WADA отправила в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозревающихся в употреблении допинга.
Это стало возможным после анализа базы данных из московской лаборатории, которую в ноябре передал аноним. Предполагается, что эти спортсмены сдали положительные допинг-пробы, которые впоследствии были скрыты, а в базу были внесены пометки отрицательно.
Сообщается, что из 10000 спортсменов в первую очередь были выделены 300, которые выступают на международном уровне. Среди них потенциальные участники Олимпиады в Пхенчхане.
Эти данные необходимы, в первую очередь, комиссии МОК, которая будет допускать или не допускать российских атлетов к выступлению под нейтральным флагом.
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кто больше наглотается или уколется)))
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