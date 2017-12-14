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300 действующих атлетов из России подозреваются в употреблении допинга

Часть подозреваемых спортсменов может выступить в Пхенчхане-2018

  • 14.12.2017 14:23
  • 279 просмотров
  • 6 комментария
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informator.news
© informator.news
WADA отправила в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозревающихся в употреблении допинга.
 
Это стало возможным после анализа базы данных из московской лаборатории, которую в ноябре передал аноним. Предполагается, что эти спортсмены сдали положительные допинг-пробы, которые впоследствии были скрыты, а в базу были внесены пометки отрицательно.
 
Сообщается, что из 10000 спортсменов в первую очередь были выделены 300, которые выступают на международном уровне. Среди них потенциальные участники Олимпиады в Пхенчхане.
 
Эти данные необходимы, в первую очередь, комиссии МОК, которая будет допускать или не допускать российских атлетов к выступлению под нейтральным флагом.

 

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 14.12.2017 14:28
    +3
    300 спартанцев!
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    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 14.12.2017 14:44
    +1
    300 мельдониевых рыцарей и, прости господи, рыцарюшек - надежда и опора рашестана!!
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    stas0809
    stas0809, 14.12.2017 14:44
    +2
    300 Засранців
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    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 14.12.2017 14:46
    +1
    Говорят, что русские не ссут, а эти зассали в прямом и переносном и были пойманы как ссыкуны позорные мельдонием ссущие.
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    wado-1977
    online
    wado-1977, 14.12.2017 14:49
    +1
    с таким количеством репоедам пора свои мельдоневые игры организовывать
    кто больше наглотается или уколется)))
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    Максим Довгаль
    online
      Максим Довгаль, 14.12.2017 14:55
    0
    поголовное стадо... а пастух не при делах. новость будет - когда чистого барана из поголовья назовут...
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